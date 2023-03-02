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У Лукашенко заявляют, что с А-50 все в порядке и публикуют "свежие видео". "Гаюн" опровергает

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 21:04
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Пул самопровозглашенного президента Беларуси продолжает утверждать, что с самолетом А-50 все в порядке и тот даже сопроводил самолет Александра Лукашенко, хотя мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.

Источник: мониторинговая группа "Беларуски Гаюн", Telegram-канал самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко "Пул Первого"

Детали: У Лукашенко пытаются убедить, что с российским радиолокационным самолетом А-50 все в порядке.

В частности, там даже опубликовали видео якобы российского самолета, патрулирующего воздушное пространство Беларуси и заявили, что самолет встретил борт марионетки российского диктатора Лукашенко, который возвращается из Китая.

Видео "встречи" А-50 с бортом Лукашенко в Беларуси не опубликовали.

В то же время, мониторинговая группа "Гаюн" сообщает, что самолет ДРЛО А-50У не вернулся в аэропорт после взлета: "Пропаганда врет об облете границ и сопровождении им борта Лукашенко".

Дословно Гаюн: "Днем пропагандисты утверждали, что самолет ДРЛО А-50У уже начал решать задачи на боевом дежурстве.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, МО РБ сообщило, что "А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь".

Самолет ДРЛО А-50У действительно взлетел с аэродрома Мачулищи еще в 11:35 (по киевскому времени).

Пропагандистские ресурсы показывали кадры взлета самолета, но... до сих пор не показали кадров его посадки. Хотя обычно ДРЛО находится в воздухе в среднем по 2,5-3 часа за одну полетную смену.

Дальше больше, пресс-служба Лукашенко вообще написала: "А-50 - успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке!" и показало видео, которое было снято с истребителя сопровождения во время вылета А-50У в РФ, до того, как самолет Лукашенко вообще пересек границу с РБ".

Детали: Кроме того, борт Лукашенко приземлился в MSQ в 17:19, то есть через 6 часов после взлета А-50У. Этот самолет не мог сопровождать Лукашенко, поскольку в среднем ДРЛО летает до 3-х часов.

Ранее в мониторинговой группе сообщили, что самолет А-50 полетел на 325-й авиационный ремонтный завод, который расположен в Таганроге, и покинул воздушное пространство Беларуси примерно через 40 минут после взлета.

Что этому предшествовало: 

  • В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых вероятно повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.

Темы: авиаБеларусьРосcиявойна
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