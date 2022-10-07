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Starlink перестает работать на передовой, что усложняет деоккупацию – FT

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 21:15
ФОТО: GETTY IMAGES

Украинские войска сообщают о перебоях в работе устройств связи Starlink на линии фронта, что усложняет работу украинских военных по освобождению территорий.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники среди украинских чиновников и военных, а также западных чиновников, Илон Маск в Twitter

Детали: Издание отмечает, что тысячи терминалов Starlink, произведенных компанией Илона Маска SpaceX, были закуплены правительством США и профинансированы краудфандингом, чтобы помочь украинским войскам управлять беспилотниками, получать важные разведданные и общаться друг с другом в районах, где нет других защищенных сетей, а также обеспечивать интернет для украинцев.

По словам высокопоставленного представителя украинского правительства, некоторые из таких перебоев привели к "катастрофической" потере связи в последние недели. Многие из них были зафиксированы при прорыве военными линии фронта на оккупированную Россией территорию, а некоторые – во время боев.

Эти случаи были наиболее острыми на юге в Херсонской и Запорожской областях, но также имели место вдоль линии фронта на востоке, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.  

Другой киевский чиновник сказал, что сбои связи были широко распространены и привели к паническим звонкам военных на горячие линии.

Оба украинских чиновника заявили, что проблемы возникли, когда военные освободили территорию от российских войск и перешли линию фронта.

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Роман Синицын, координатор благотворительного фонда Сергея Притулы, передающего системы Starlink украинским вооруженным силам, считает, что проблема могла возникнуть из-за того, что SpaceX пытается предотвратить нецелевое использование Starlink российскими силами.

По его словам, отключения происходят в районах, освобождение которых "еще не стало достоянием общественности".

Трое военнослужащих, работающих на передовой, подтвердили, что их системы Starlink перестали работать во время боев.

Однако два других украинских военных источника сообщили ранее на этой неделе, что их системы Starlink функционируют на недавно освобожденной территории к востоку от Изюма и на юге Херсонской области.

Два западных чиновника заявили, что им известно об отключениях, но отказались от дальнейших комментариев, в том числе о месте их проведения.

Позже на статью в FT отреагировал Илон Маск.

Дословно Маск: "В статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя оплачена была лишь небольшая часть. Эта операция стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов к концу года.

Что касается того, что происходит на поле боя, то это засекреченная информация".

Предыстория:

  • В понедельник вечером глава Tesla Илон Маск запостил в Twitter опрос, в котором предложил вариант мира между Украиной и Россией. По его мнению, чтобы прекратить войну, надо отдать Крым России, а Украине не идти в НАТО.
  • В ответ на скандальные Twitter-опросы Илона Маска президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос. Маск ответил Зеленскому, что поддерживает Украину.

Темы: интернетвойнаИлон Маск
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