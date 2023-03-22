Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все 8 вражеских целей вокруг Киева

Во время ночной воздушной атаки россиян на Украину силы противовоздушной обороны уничтожили все 8 вражеских целей вокруг Киева.

Источник: Киевская городская военная администрация, которая цитирует в Telegram начальника администрации Сергея Попка

Прямая речь: "Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы "Shahed".

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Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены".

Детали: Позже он уточнил, что над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА типа "Shahed".

По предварительным данным Попка, обошлось без жертв и разрушений.

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