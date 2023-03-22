Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все 8 вражеских целей вокруг Киева
Среда, 22 марта 2023, 05:23
Во время ночной воздушной атаки россиян на Украину силы противовоздушной обороны уничтожили все 8 вражеских целей вокруг Киева.
Источник: Киевская городская военная администрация, которая цитирует в Telegram начальника администрации Сергея Попка
Прямая речь: "Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы "Shahed".
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Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены".
Детали: Позже он уточнил, что над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА типа "Shahed".
По предварительным данным Попка, обошлось без жертв и разрушений.
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Что этому предшествовало:
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
- Из-за воздушной атаки врага в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях сработали силы ПВО.