Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все 8 вражеских целей вокруг Киева

"Украинская правда", Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 06:23
Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все 8 вражеских целей вокруг Киева
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Во время ночной воздушной атаки россиян на Украину силы противовоздушной обороны уничтожили все 8 вражеских целей вокруг Киева.

Источник: Киевская городская военная администрация, которая цитирует в Telegram начальника администрации Сергея Попка

Прямая речь: "Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы "Shahed".

Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены".

Детали: Позже он уточнил, что над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА типа "Shahed".

По предварительным данным Попка, обошлось без жертв и разрушений.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ПВОКиевбеспилотники
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото"Поехал бы в РФ, но квартиры и шмутки держат": еще одного попа отправили "на молитву" в СБУ

Германия передала Украине инженерные машины Dachs и пулеметы

таблицаБолее трети украинцев имеют родственников или знакомых, которые погибли или ранены

Экс-чиновника Минобороны приговорили к 4,5 годам колонии: предлагал взятку

видеоЗалужный показал, как ВСУ уничтожили российский корабль "Саратов" год назад

СБУ задержала двух агентов РФ, среди которых – инженер-конструктор завода "Мотор Сич"

Все новости...
ПВО
Украинские защитники уничтожили ночью 16 "Шахедов", из них 8 – над Киевом
На Житомирщине работает ПВО
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
Последние новости
16:53
Xiaomi достигла рекордной прибыли несмотря на резкое падение телефонного бизнеса
16:38
Кремлевский спрут: как Медведчук выстроил свою сеть "адвокатуры"
16:36
Премьер Испании: для завершения войны в Украине мир должен прислушаться к Китаю
16:35
Какие культурные события украинцы посещают во время войны – опрос
16:33
Николаев завершает отопительный сезон
16:28
Binance прекращает депозиты и вывод средств из-за технических сбоев
16:21
На Закарпатье трем подросткам, которые изнасиловали 14-летнюю девочку, дали условный срок
16:18
фото"Поехал бы в РФ, но квартиры и шмутки держат": еще одного попа отправили "на молитву" в СБУ
16:15
Германия передала Украине инженерные машины Dachs и пулеметы
16:09
Петиция об обустройстве на Аскольдовой горе Пантеона Героев набрала 25 тысяч подписей
Все новости...