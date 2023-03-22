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Удар "Шахедов" по общежитию: в Ржищеве увеличилось количество погибших

Евгений КизиловСреда, 22 марта 2023, 19:36
Удар Шахедов по общежитию: в Ржищеве увеличилось количество погибших
фото ГСЧС

В результате атаки российско-иранских "Шахедов" на общежитие города Ржищев на Киевщине погибли по меньшей мере 8 человек.

Источник: управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области в Facebook

Детали: О восьмой жертве сообщают по состоянию на 18:00. До этого было известно о семи погибших.

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Согласно сообщению ГСЧС, еще семь человек пострадали от удара, один человек спасен.

Вероятно, под завалами находятся четыре человека.

Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

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Сообщается, что в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

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Темы: ШахедКиевская областьвойнажертвы
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