Удар "Шахедов" по общежитию: в Ржищеве увеличилось количество погибших
Среда, 22 марта 2023, 20:36
В результате атаки российско-иранских "Шахедов" на общежитие города Ржищев на Киевщине погибли по меньшей мере 8 человек.
Источник: управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области в Facebook
Детали: О восьмой жертве сообщают по состоянию на 18:00. До этого было известно о семи погибших.
Согласно сообщению ГСЧС, еще семь человек пострадали от удара, один человек спасен.
Вероятно, под завалами находятся четыре человека.
Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.
Сообщается, что в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
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Что предшествовало:
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
- Из-за воздушной атаки врага в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях работали силы ПВО.
- Один из "Шахедов" попал в общежитие в Ржищеве.