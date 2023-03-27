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Налоговика со "списком желаний" уволили после скандала, она подала в суд

Соня ЛукашоваПонедельник, 27 марта 2023, 16:25
Налоговика со списком желаний уволили после скандала, она подала в суд

И.о. главы налоговой службы Киева Оксану Датий уволили со службы после публичных обвинений в коррупции от Госбюро расследований, она обжалует увольнение в суде.

Источник: реестр судебных решений

Детали: 6 февраля в Государственной налоговой службе издали приказ об увольнении Датий. 9 февраля он был объявлен.

Через месяц чиновница подала в суд. Датий требует отменить увольнение, возобновить ее на госслужбе и выплатить компенсацию заработка за "вынужденный прогул".

13 марта суд оставил иск Датий без движения из-за того, что она неправильно его оформила. Женщине дали 10 дней для устранения ошибок.

Исправила ли она свой иск – пока в реестре не указано. Кроме того, в решение суда не описано, на основании чего Датий уволили.

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Предыстория:

  • 1 февраля во время серии резонасных обысков и вручения подозрений ДБР заявило, что "разоблачило руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках".
  • Во время обыска у и. о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий ДБР выявило список желаний среди которых: заработать миллион долларов, соболина шуба и часы Breguet.
  • В Бюро отметили, что уровень жизни чиновницы не соответствует уровню ее официальных доходов. Утверждалось, что в чиновницы установили "необоснованных активов" на 1,4 млн долларов.
  • В то же время, на запрос УП Госбюро расследований отказалось сообщать, объявило ли Датий подозрение. В Нацагентстве по предотвращению коррупции не получали от ДБР данных о необоснованных активах чиновницы, а также не проводили мониторинг образа жизни и полную проверку ее декларации.

Темы: Налоговая службакоррупция
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