Податківицю зі "списком бажань" звільнили після скандалу, вона подала до суду
В.о. голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від Держбюро розслідувань, вона оскаржує звільнення в суді.
Джерело: реєстр судових рішень
Деталі: 6 лютого у Державній податковій службі видали наказ про звільнення Датій. 9 лютого він був оголошений.
За місяць, 9 березня, посадовиця подала до суду. Датій вимагає скасувати звільнення, поновити її на держслужбі та виплатити компенсацію заробітку за "вимушений прогул".
13 березня суд залишив позов податківиці без руху через те, що вона неправильно його оформила. Жінці дали 10 днів для усунення помилок.
Чи виправила Датій свій позов – наразі в реєстрі не значиться. Крім того, у наявному рішенні суду не зазначено, на підставі чого її звільнили.
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Передісторія:
- 1 лютого під час серії резонасних обшуків і вручення підозр ДБР заявило, що "викрило керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках".
- Під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій ДБР виявило список бажань серед яких: заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.
- У Бюро відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів. Стверджувалось, що в посадовиці встановили "необгрунтованих активів" на 1,4 млн доларів.
- Водночас, на запит УП Держбюро розслідувань відмовилось повідомляти, чи оголосило Датій підозру. У Нацагентстві з питань запобігання корупції не отримували від ДБР даних про необгрунтовані активи посадовиці, а також не проводили моніторинг способу життя та повну перевірку її декларації.