Податківицю зі "списком бажань" звільнили після скандалу, вона подала до суду

В.о. голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від Держбюро розслідувань, вона оскаржує звільнення в суді.

Джерело: реєстр судових рішень

Деталі: 6 лютого у Державній податковій службі видали наказ про звільнення Датій. 9 лютого він був оголошений.

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За місяць посадовиця подала до суду. Датій вимагає скасувати звільнення, поновити її на держслужбі та виплатити компенсацію заробітку за "вимушений прогул".

13 березня суд залишив позов податківиці без руху через те, що вона неправильно його оформила. Жінці дали 10 днів для усунення помилок.

Чи виправила Датій свій позов – наразі в реєстрі не значиться. Крім того, у наявному рішенні суду не зазначено, на підставі чого її звільнили.

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