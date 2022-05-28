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Из моря выловили спасательный круг и буй крейсера-утопленника "Москва"

Валентина РоманенкоСуббота, 28 мая 2022, 10:55
ФОТО ГПСУ

Неравнодушные моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва", который затонул после поражения украинскими ракетами.

Источник: глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "Музейные экспонаты украинских Сил обороны пополнятся замечательными предметами.

В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй с крейсера-утопленника "Москва". Их передали небезразличные моряки. После встречи недофлагмана ЧФ РФ с Нептуном вещи дрейфовали в открытом море.

Была "Москва" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные упоминания. Слава Украине!".

Напомним: Флагман ЧФ РФ "Москва" был одним из двух кораблей, которые 24 февраля 2022 года угрожали защитникам украинского острова Змеиный. Оккупанты требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Ответ украинских воинов уже стал крылатой фразой: "Русский военный корабль, иди нах..й!".

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Темы: войнаПограничная служба
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