Из моря выловили спасательный круг и буй крейсера-утопленника "Москва"
Неравнодушные моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва", который затонул после поражения украинскими ракетами.
Источник: глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в Facebook
Прямая речь: "Музейные экспонаты украинских Сил обороны пополнятся замечательными предметами.
В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй с крейсера-утопленника "Москва". Их передали небезразличные моряки. После встречи недофлагмана ЧФ РФ с Нептуном вещи дрейфовали в открытом море.
Была "Москва" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные упоминания. Слава Украине!".
Напомним: Флагман ЧФ РФ "Москва" был одним из двух кораблей, которые 24 февраля 2022 года угрожали защитникам украинского острова Змеиный. Оккупанты требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Ответ украинских воинов уже стал крылатой фразой: "Русский военный корабль, иди нах..й!".
Предыстория:
- 13 апреля стало известно, что Украина нанесла удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.
- 15 мая оперативное командование "Південь" опубликовало последние переговоры с крейсером "Москва".