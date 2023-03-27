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Волонтерам и журналистам запретили въезд в Авдеевку: город в "красной зоне"

Алена МазуренкоПонедельник, 27 марта 2023, 17:46
Волонтерам и журналистам запретили въезд в Авдеевку: город в красной зоне
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ АВДЕЕВКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 МАРТА, СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что из-за обострения ситуации въезд в Авдеевку запрещен журналистам и волонтерам.

Источник: глава Авдеевской ВГА в Telegram-канале "Степанич UA"

Прямая речь: "27 марта. Авдеевка. Хотел бы сделать сообщение, которое, в первую очередь, касается журналистов и волонтеров.

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Авдеевка находится в "красной зоне", поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещено. Это касается и волонтеров. В связи с обострением ситуации в городе и вокруг города.

Поэтому есть приказ - прямой запрет для посещения".

Детали: В комментарии УП Барабаш подтвердил, что Telegram-канал "Степанич UA" принадлежит ему.

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Он призвал представителей СМИ и волонтеров не нарушать этот запрет и не пытаться заехать в город.

Напомним:

  • 26 марта Барабаш сообщил, что из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, будут эвакуированы работники коммунальных служб.
  • Британская разведка 20 марта сообщила, что ситуация в Авдеевке Донецкой области тактически подобна тому, что происходит в Бахмуте. В частности, по данным разведки, украинские войска продолжают организованную оборону, но их "линии снабжения на запад находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению".
  • В ВСУ сообщили, что в ближайшее время Авдеевка может стать "вторым Бахмутом".
  • Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов в Авдеевке остается почти 2 тысячи человек, которые отказываются выезжать. 
  • 24 марта представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте, но и там российские захватчики "выдыхаются", как и на Бахмутском направлении.

Темы: Авдеевкавойна
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