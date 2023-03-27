Волонтерам и журналистам запретили въезд в Авдеевку: город в "красной зоне"
Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что из-за обострения ситуации въезд в Авдеевку запрещен журналистам и волонтерам.
Источник: глава Авдеевской ВГА в Telegram-канале "Степанич UA"
Прямая речь: "27 марта. Авдеевка. Хотел бы сделать сообщение, которое, в первую очередь, касается журналистов и волонтеров.
Авдеевка находится в "красной зоне", поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещено. Это касается и волонтеров. В связи с обострением ситуации в городе и вокруг города.
Поэтому есть приказ - прямой запрет для посещения".
Детали: В комментарии УП Барабаш подтвердил, что Telegram-канал "Степанич UA" принадлежит ему.
Он призвал представителей СМИ и волонтеров не нарушать этот запрет и не пытаться заехать в город.
Напомним:
- 26 марта Барабаш сообщил, что из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, будут эвакуированы работники коммунальных служб.
- Британская разведка 20 марта сообщила, что ситуация в Авдеевке Донецкой области тактически подобна тому, что происходит в Бахмуте. В частности, по данным разведки, украинские войска продолжают организованную оборону, но их "линии снабжения на запад находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению".
- В ВСУ сообщили, что в ближайшее время Авдеевка может стать "вторым Бахмутом".
- Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов в Авдеевке остается почти 2 тысячи человек, которые отказываются выезжать.
- 24 марта представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте, но и там российские захватчики "выдыхаются", как и на Бахмутском направлении.