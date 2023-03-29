Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ наказала архимандрита Печерской лавры, который перешел в ПЦУ

"Украинская правда"Среда, 29 марта 2023, 21:48
УПЦ наказала архимандрита Печерской лавры, который перешел в ПЦУ
Фото иллюстративное

Митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил в служении архимандрита Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.

Источник: сообщение пресс-службы УПЦ

Дословно: "За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет в священнослужении наложен на бывшего насельника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Аврамия (Лотыша).

За действия, нарушающие 10, 11 и 39-е правила святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин".

Предыстория:

  • 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ МП. 
  • 30 марта духовенство УПЦ МП должно покинуть лавру, однако наместник лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
  • 29 марта стало известно, что в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП). В Лавре подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.
  • Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.

Темы: церковьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"

Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Наместник Лавры Павел во время обысков СБУ засветил шарф Louis Vuitton за 16 тысяч

фото, видеоМитрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось

Все новости...
церковь
Архимандрит Печерской лавры УПЦ МП перешел в ПЦУ. Его назначили и.о. наместника лавры
В Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП
В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре
Последние новости
17:02
обновлено от 15:28Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона
16:54
Кулеба призвал не дать России злоупотреблять председательством в Совбезе ООН
16:35
Могут ли аптеки продавать лекарства без рецепта во время военного состояния – ответ Минздрава
16:28
На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"
16:22
Заработал 5 миллионов на провальном проекте: история "отца" ChatGPT Альтмана
16:10
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
15:57
Суд по делу наместника Лавры Павла перенесли - заявил, что плохо себя чувствует
15:41
Эрдоган утвердил решение парламента, что дает "зеленый свет" для вступления Финляндии в НАТО
15:11
Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
14:58
Германия не сможет полностью закрыть потребности Бундесвера до 2030 года - министр обороны
Все новости...