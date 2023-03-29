УПЦ наказала архимандрита Печерской лавры, который перешел в ПЦУ

Митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил в служении архимандрита Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.

Источник: сообщение пресс-службы УПЦ

Дословно: "За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет в священнослужении наложен на бывшего насельника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Аврамия (Лотыша).

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За действия, нарушающие 10, 11 и 39-е правила святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин".

Предыстория:

29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ МП.

30 марта духовенство УПЦ МП должно покинуть лавру, однако наместник лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

29 марта стало известно, что в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП). В Лавре подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.

Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.