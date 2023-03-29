УПЦ наказала архимандрита Печерской лавры, который перешел в ПЦУ

Митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил в служении архимандрита Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.

Источник: сообщение пресс-службы УПЦ

Дословно: "За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет в священнослужении наложен на бывшего насельника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Аврамия (Лотыша).

За действия, нарушающие 10, 11 и 39-е правила святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин".

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