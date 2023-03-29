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В Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

Роман Романюк, Алена МазуренкоСреда, 29 марта 2023, 13:07
В Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП
фото: Дмитрий Ларин, УП

В Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ МП. 30 марта духовенство УПЦ МП должно покинуть лавру, однако наместник лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Источник: корреспондент УП с места события

Детали: Церковную службу возглавлял архимандрит лавры митрополит Павел (Лебедь).

На службу собралось несколько сотен верующих, которые стояли в храме и на улице.

На территории Лавры было много украинских и иностранных журналистов.

Беспорядков не было.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото: Дмитрий Ларин, Уп

Во время проповеди Лебедь рассказал, что 30 марта начнется процесс "передачи" Лавры государству.

После службы Павла (Лебедя) провели в его резиденцию, где он пересел в Mercedes и выехал из монастыря.

 
ФОТО: РОМАН РОМАНЮК, УП

29 марта стало известно, что в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП).

 
фото: Дмитрий Ларин, Уп
 
фото: Дмитрий Ларин, Уп
 
фото: Дмитрий Ларин, Уп
 
фото: Дмитрий Ларин, Уп
 
ФОТО: РОМАН РОМАНЮК, УП

В Лавре подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.

Павел заявил, что он и духовенство УПЦ МП имеет право остаться и не планирует покидать Лавру до окончания судебного разбирательства с заповедником "Киево-Печерская Лавра".

 
фото: Дмитрий Ларин, Уп
 
фото: Дмитрий Ларин, Уп
 
ФОТО: РОМАН РОМАНЮК, УП

Напомним: 

  • Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены покинуть монастырь и все здания.
  • Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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Темы: УПЦ МПрелигияцерковьКиев
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