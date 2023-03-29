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В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Роман Романюк, Алена МазуренкоСреда, 29 марта 2023, 12:19
В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре
НАМЕСТНИК ЛАВРЫ ПАВЕЛ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что он и духовенство УПЦ МП имеет право остаться и не планирует покидать Лавру до окончания судебного разбирательства с заповедником "Киево-Печерская Лавра".

Источник: комментарий митрополита Павла, Единый госреестр судебных решений

Прямая речь: "Во вторник пришло письмо о том, что 30 числа из храма преподобного Агапита начнется "переход" Лавры государству.

Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени.

Нам предложили "компромисс": выезжают из Лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают.

Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу Лавру, Почаевскую, и перейти к женским монастырям".

Детали: Митрополит Павел заявил, что благодаря молитвам духовников и прихожан УПЦ МП "все президенты Украины становились президентами".

ВИДЕО ДНЯ

29 марта стало известно, что в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП).

В Лавре подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.

Напомним: 

  • Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены покинуть монастырь и все здания.
  • Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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Темы: УПЦ МПрелигияцерковь
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