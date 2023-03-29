УПЦ покарала архімандрита Печерської лаври, який перейшов до ПЦУ

Митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Києво-Печерської лаври Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.

Джерело: повідомлення пресслужби УПЦ

Дослівно: "За ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя заборону у священнослужінні накладено на колишнього насельника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша).

За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн".

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