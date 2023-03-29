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УПЦ покарала архімандрита Печерської лаври, який перейшов до ПЦУ

"Українська правда"Середа, 29 березня 2023, 21:48
УПЦ покарала архімандрита Печерської лаври, який перейшов до ПЦУ
Фото ілюстративне

Митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Києво-Печерської лаври Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.

Джерело: повідомлення пресслужби УПЦ

Дослівно: "За ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя заборону у священнослужінні накладено на колишнього насельника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша).

За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн".

Передісторія:

  • 29 березня стало відомо, що архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконуючим обов’язки намісника Лаври. Епіфаній погодився. 
  • 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври провели останнє богослужіння УПЦ МП. 30 березня духівництво УПЦ МП має покинути Лавру, проте намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
  • 29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП). У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МПпро безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.

Теми: церкваКиїв
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