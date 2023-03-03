Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Донецком уничтожили почти целый полк неподготовленных мобилизованных россиян – СМИ

Елена РощинаПятница, 3 марта 2023, 13:46
Мобилизованные из Иркутской области РФ, sibreal.org

"Сибирь.Реалии" сообщает, что неподготовленных мобилизованных из Иркутской области РФ в составе полка 1439 первого и второго батальона отправили с 28 февраля на 1 марта на штурм Авдеевского укрепрайона под Донецком – и почти все погибли.

Источник: проект "Радио Свобод" – "Сибирь.Реалии"

Детали: 3 марта родственники двух мобилизованных сообщили журналистам, что весь полк практически уничтожен: несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими.

"Мой отзвонился – осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок"!", – рассказала жена одного из мобилизованных.

Иркутские чиновники поехали в оккупированную часть Донецкой области Украины, где мобилизованные жаловались на командование. Они намерены "наладить связь" с полком.

27 февраля мобилизованные составили уже третье по счету обращение к Владимиру Путину с жалобой на действия командования из так называемой "ДНР". 

По словам солдат, находящихся под командованием Славянской бригады оккупационных войск, их отправляют на штурм при отсутствии разведки, связи и поддержки артиллерии, а на жалобы, что у мобилизованных "нет возможности выполнить приказ", им угрожают преследованием за дезертирство. 

ВИДЕО ДНЯ

В обращении приводится пример угроз: "Поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернётесь".

"Сибирь.Реалии" отмечает, что у мобилизованных нет военной подготовки: это строители, водители, менеджеры. Многие из них в возрасте старше 40 лет с хроническими болезнями.

Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат т.н. "ДНР" с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку "боятся потерять технику". Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых все же эвакуируют раз в сутки на носилках. 

Журналисты добавляют, что военная полиция задержала замполита полка с позывным "Скала", который пытался объяснить командованию, что "вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков".

Темы: ДонецкДонецкая областьвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Воздушных силах рассказали, что нужно для защиты от новых российских бомб

ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий

видео, анонсСпецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы

фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро

видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

фотоВ Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

Все новости...
Донецк
В Донецке на днях заметили 6 "скорых" с ранеными захватчиками – Генштаб ВСУ
Россияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома
В Донецке военные РФ и "вагнеровцы" болеют опасными инфекциями – Генштаб ВСУ
Последние новости
17:47
Дуда: Российская война против Украины является неоколониальной
17:20
РФ нанесла экологии Украины ущерб на 2 триллиона - Минэкологии
17:11
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе
17:05
фотоНа Харьковщине российский снаряд попал в гражданское авто, погибли супруги
16:48
Экс-глава Генштаба Британии: После успешного контрнаступления Киева Путина могут вымести из Кремля
16:41
В Воздушных силах рассказали, что нужно для защиты от новых российских бомб
16:11
Между Берлином и Варшавой возросло напряжение на фоне критически важных поставок Киеву - Bloomberg
16:08
Министр энергетики: Переговорная ситуация по ЗАЭС зашла в тупик
15:47
Испания готовит закон о равном доступе женщин и мужчин к должностям в политике и бизнесе
15:42
видеоМаруновые береты показали, как уничтожают дронами российскую технику
Все новости...