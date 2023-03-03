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Под Донецком уничтожили почти целый полк неподготовленных мобилизованных россиян – СМИ

Елена РощинаПятница, 3 марта 2023, 12:46
Под Донецком уничтожили почти целый полк неподготовленных мобилизованных россиян – СМИ
Мобилизованные из Иркутской области РФ, sibreal.org

"Сибирь.Реалии" сообщает, что неподготовленных мобилизованных из Иркутской области РФ в составе полка 1439 первого и второго батальона отправили с 28 февраля на 1 марта на штурм Авдеевского укрепрайона под Донецком – и почти все погибли.

Источник: проект "Радио Свобод" – "Сибирь.Реалии"

Детали: 3 марта родственники двух мобилизованных сообщили журналистам, что весь полк практически уничтожен: несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими.

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"Мой отзвонился – осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок"!", – рассказала жена одного из мобилизованных.

Иркутские чиновники поехали в оккупированную часть Донецкой области Украины, где мобилизованные жаловались на командование. Они намерены "наладить связь" с полком.

27 февраля мобилизованные составили уже третье по счету обращение к Владимиру Путину с жалобой на действия командования из так называемой "ДНР". 

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По словам солдат, находящихся под командованием Славянской бригады оккупационных войск, их отправляют на штурм при отсутствии разведки, связи и поддержки артиллерии, а на жалобы, что у мобилизованных "нет возможности выполнить приказ", им угрожают преследованием за дезертирство. 

В обращении приводится пример угроз: "Поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернётесь".

"Сибирь.Реалии" отмечает, что у мобилизованных нет военной подготовки: это строители, водители, менеджеры. Многие из них в возрасте старше 40 лет с хроническими болезнями.

Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат т.н. "ДНР" с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку "боятся потерять технику". Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых все же эвакуируют раз в сутки на носилках. 

Журналисты добавляют, что военная полиция задержала замполита полка с позывным "Скала", который пытался объяснить командованию, что "вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков".

Темы: ДонецкДонецкая областьвойнаРосcия
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