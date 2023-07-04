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На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 20:01
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ

На оккупированной россиянами территории в поселке Республика Донецкой области нашли мертвой 12-летнюю Ирину Губареву, в убийстве которой подозревают российских военных.

Источник: российский Телеграмм-канал "Astra", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, городской совет Мариуполя

Детали: В Мариупольском горсовете сообщили, что 30 июня, в поселке Мангуш Мариупольского района пропала Ирина Губарева, которая пошла на встречу с подругами.

После поисковых работ, девушку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 километрах от Мангуша.

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Дословно: "По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов еще нет".

Детали: В то же время, Андрющенко обратил внимание, что именно неподалеку Республики несколько крупных скоплений оккупантов. "Поэтому, версия "сбили и повезли хоронить тело" по меньшей мере бессмысленна. Все остальные версии гораздо ближе к реальности", - написал он.

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Российский Телеграм-канал "Astra" сообщил, что в ориентировке, которую публиковали местные паблики, говорится о том, что "в ее исчезновении подозревают военнослужащих", а также разыскивался военный грузовик.

Дословно: "Все это время местные паблики, которые сотрудничают с оккупационными властями, публиковали различные версии, в частности о том, что семиклассницу могли изнасиловать военные...

Сегодня (4 июля - ред.) один из пророссийских блогеров Мариуполя заявил, что Ирину нашли мертвой. Предположительно, возле села Республика, где дислоцируются российские военные. По его версии, девочку якобы сбил военный, и, испугавшись, спрятал тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Он призвал "не приукрашивать" историю.

ASTRA дозвонилась до мамы девочки. Она подтвердила, что Ира мертва, однако категорически отказалась давать какие-либо подробности. В местной дежурной части также отказались комментировать произошедшее".

Темы: Донецккриминал
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