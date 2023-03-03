На основе открытых источников российская служба BBC установила имена 16 071 российского военного, погибшего на войне против Украины. Это данные без потерь оккупантов террористических "ЛНР" и "ДНР".

Источник: российская служба BBC

Дословно: "В целом нам удалось подтвердить гибель 16071 российского военного. Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией, - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь".

Детали: Только за последнюю неделю российской службе BBC совместно с изданием "Медиазона" удалось подтвердить имена еще 935 погибших.

В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали примерно о 250-300 погибших, в январе эти цифры удвоились, а в феврале снова продолжили расти.

В СМИ подчеркивают, что речь идет только о тех данных, которые им удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное количество потерь гораздо больше.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, общие безвозвратные потери России (раненые, убитые или пропавшие без вести) могут составлять не менее 144 500 человек.

Дословно: "Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного во время войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска".

Детали: Из открытых источников уже известно о смерти 1366 мобилизованных россиян: 40% из них погибли в период с 1 января.

Отмечается, что это наиболее консервативная оценка количества потерь среди мобилизованных и реальные потери могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях начиная с октября, не указывается статус солдат.

Поэтому иногда невозможно понять, был ли россиянин контрактником, добровольцем или мобилизованным.

За последние 5 месяцев почти половину всех погибших россиян составили добровольцы, мобилизованные и заключенные.

Самые высокие потери сейчас несут отряды, составленные из заключенных. Известно уже о более чем 1600 погибших заключенных. Отмечается, что это почти вдвое больше, чем две недели назад.

Также начали фиксировать стабильный прирост потерь среди российских десантников, морпехов и росгвардейцев.

Удалось установить, что с начала вторжения Россия потеряла не менее 1795 офицеров. Большую часть этих потерь составили младшие офицеры.

Особенно серьезные потери понес офицерский корпус отрядов спецназа и ВДВ.

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если зачислить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На основе открытых источников можно говорить о гибели не менее 5400 военных из "ДНР" и более 1700 военных из "ЛНР". Эти данные явно ниже реального количества потерь "народных милиций".

В соцсетях журналисты обнаружили более 4700 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь.

Дословно: "С учетом этих данных, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 46 тысяч человек погибшими. А вместе с ранеными и пропавшими без вести общие потери пророссийских сил до марта могут превышать 208 тысяч человек".

Детали: Отмечается, что американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) дает похожую оценку: "За первый год вторжения пророссийские силы (с учетом ЧВК, а также военных "ДНР" и "ЛНР") потеряли от 200 до 250 тысяч человек ранеными, убитыми и пропавшими без вести".

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в более 150 тыс. человек погибшими. Минобороны РФ в последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Также в СМИ сообщили, что им удалось установить гибель по меньшей мере 136 российских военных во время обстрела оккупированной Макеевки в ночь на 1 января 2023 года. Большинство из них были мобилизованными. Это на 47 человек больше, чем заявляло Минобороны России.

Количество подтвержденных по открытым источникам российских потерь за год вторжения в Украину уже превысило официально признанные советские потери во время почти 10 лет войны в Афганистане (15 051 человек).