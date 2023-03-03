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BBC підтвердило смерть більше 16 тисяч росіян на війні і знову фіксують великий приріст

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 21:50
Російський диктатор ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

На основі відкритих джерел російська служба BBC встановила імена 16 071 російського військового, який загинув на війні проти Україні. Це дані без втрат окупантів терористичних "ЛНР" і "ДНР".

Джерело: російська служба BBC

Дослівно: "Загалом нам вдалося підтвердити загибель 16071 російського військового. Третина всіх цих втрат припадає на тих, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією, - добровольців, мобілізованих, ув'язнених і нещодавно набраних співробітників ПВК.

Ми спираємося тільки на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реальний рівень втрат".

Деталі: Тільки за останній тиждень російській службі BBC спільно з виданням "Медіазона" вдалося підтвердити імена ще 935 загиблих.

Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих, в січні ці цифри подвоїлися, а в лютому знову продовжили зростати.

У ЗМІ наголошують, що йдеться тільки про ті дані, які їм вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат набагато більша.

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Крім того, загальні безповоротні втрати Росії  (поранені, вбиті чи зниклі безвісти) можуть становити щонайменше 144 500 осіб.

 

Дослівно: "Цю цифру отримано на основі спостережень Центру військово-морського аналізу США, згідно з якими на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох із половиною поранених. У цю цифру не входять ті, хто воював на боці Росії у складі "народних міліцій" Донецька і Луганська".

Деталі: З відкритих джерел уже відомо про смерть 1366 мобілізованих росіян: 40% з них загинули в період з 1 січня.

Відзначається, що це найбільш консервативна оцінка кількості втрат серед мобілізованих і реальні втрати можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях починаючи з жовтня, не вказується статус солдатів.

Через це іноді неможливо зрозуміти, чи росіянин був контрактником, чи добровольцем, чи мобілізованим.

За останні 5 місяців майже половину всіх загиблих росіян склали добровольці, мобілізовані та ув'язнені.

Найвищі втрати зараз несуть загони, складені з ув'язнених. Відомо вже про більш ніж 1600 загиблих ув'язнених. Зазначається, що це майже вдвічі більше, ніж два тижні тому.

Також почали фіксувати стабільний приріст втрат серед російських десантників, морпіхів і росгвардійців.

Вдалося встановити, що з початку вторгнення Росія втратила щонайменше 1795 офіцерів. Більшу частину цих втрат склали молодші офіцери.

Особливо серйозних втрат зазнав офіцерський корпус загонів спецпризначенців і ВДВ. 

 

Підсумкова цифра втрат російської сторони істотно зростає, якщо зарахувати до списку тих, хто воював проти України у складі "народних міліцій" Донецька і Луганська.

На основі відкритих джерел можна говорити про загибель щонайменше 5400 військових із "ДНР" і понад 1700 військових із "ЛНР". Ці дані явно нижчі за реальну кількість втрат "народних міліцій".

У соцмережах журналісти виявили понад 4700 повідомлень і постів людей, які шукають своїх родичів чоловічої статі, що опинилися в лавах "народних міліцій" і давно не виходили на зв'язок.

Дослівно: "З урахуванням цих даних, сукупні втрати тих, хто воює на боці Росії, можуть перевищити 46 тисяч осіб загиблими. А разом із пораненими і зниклими безвісти загальні втрати проросійських сил до березня можуть перевищувати 208 тисяч осіб".

 

Деталі: Відзначається, що американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) дає схожу оцінку: "За перший рік вторгнення проросійські сили (з урахуванням ПВК, а також військових "ДНР" і "ЛНР") втратили від 200 до 250 тисяч осіб пораненими, вбитими і зниклими безвісти".

Генштаб України оцінює втрати Москви в понад 150 тис. осіб загиблими. Міноборони РФ востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

 

Також у ЗМІ повідомили, що їм вдалося встановити загибель щонайменше 136 російських військових під час обстрілу окупованої Макіївки в ніч на 1 січня 2023 року. Більшість із них були мобілізованими. Це на 47 осіб більше, ніж заявляло Міноборони Росії.

Кількість підтверджених за відкритими джерелами російських втрат за рік вторгнення в Україну вже перевищила офіційно визнані радянські втрати під час майже 10 років війни в Афганістані (15 051 особа).

Передісторія:

  • Раніше російська служба ВВС повідомила, що майже половина загиблих російських мобілізованих, імена яких встановила російська служба BBC, загинули уже в 2023 році.

Теми: Росіявійна
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