В половине областей более 30 минут звучала воздушная тревога
Суббота, 4 марта 2023, 12:32
Около половины областей 30 минут были под риском обстрела - там была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Тревога объявлена, кроме традиционных Луганщины и Крыма, еще в 11 областях.
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Пока нет деталей о причинах объявления.
Между тем Запорожская ОВА сообщила, что враг пытается запугивать гражданских и просит не покидать укрытия до завершения тревоги.
Обновлено: Через 30 минут прозвучали отбои тревог.
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