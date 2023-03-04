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В половине областей более 30 минут звучала воздушная тревога

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 12:32
В половине областей более 30 минут звучала воздушная тревога
карта воздушных тревог

Около половины областей 30 минут были под риском обстрела - там была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Тревога объявлена, кроме традиционных Луганщины и Крыма, еще в 11 областях.

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Пока нет деталей о причинах объявления.

Между тем Запорожская ОВА сообщила, что враг пытается запугивать гражданских и просит не покидать укрытия до завершения тревоги.

Обновлено: Через 30 минут прозвучали отбои тревог.

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Темы: воздушная тревогавойна
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