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В половине областей более 30 минут звучала воздушная тревога

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 13:32
карта воздушных тревог

Около половины областей 30 минут были под риском обстрела - там была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Тревога объявлена, кроме традиционных Луганщины и Крыма, еще в 11 областях.

Пока нет деталей о причинах объявления.

Между тем Запорожская ОВА сообщила, что враг пытается запугивать гражданских и просит не покидать укрытия до завершения тревоги.

Обновлено: Через 30 минут прозвучали отбои тревог.

Темы: воздушная тревогавойна
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