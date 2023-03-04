В половині областей понад 30 хвилин лунала повітряна тривога

Близько половини областей 30 хвилин були під ризиком обстрілу – там оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Тривогу оголошено, окрім традиційних Луганщини та Криму, ще в 11 областях.

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Наразі немає деталей щодо причин оголошення.

Тим часом Запорізька ОВА повідомила, що ворог намагається залякувати цивільних та просить не залишати укриття до завершення тривоги.

Оновлено: Через 30 хвилин пролунали відбої тривог.