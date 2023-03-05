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В Мелитополе вероятно уничтожены две базы оккупантов – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 22:14
В Мелитополе вероятно уничтожены две базы оккупантов – мэр
Иван Федоров, фото из Facebook

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело два мощных взрыва, предположительно уничтожены два военных объекта россиян.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

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Прямая речь: "Два мощных взрыва на севере города... Уже есть информация о том, что уничтожены два объекта, на которых были расположены рашисты.

Подробную информацию подтвердит наш Генеральный штаб. Но уже точно известно, что не там покурили рашисты, и достаточно метко они не там покурили".

Детали: В Telegram Федоров отметил, что, по предварительной информации, "два вечерних взрыва на временно захваченной Мелитопольщине отминусовали сразу две военные базы оккупантов".

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Темы: Мелитопольвойнаоккупация
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