В Мелитополе вероятно уничтожены две базы оккупантов – мэр

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело два мощных взрыва, предположительно уничтожены два военных объекта россиян.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

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Прямая речь: "Два мощных взрыва на севере города... Уже есть информация о том, что уничтожены два объекта, на которых были расположены рашисты.

Подробную информацию подтвердит наш Генеральный штаб. Но уже точно известно, что не там покурили рашисты, и достаточно метко они не там покурили".

Детали: В Telegram Федоров отметил, что, по предварительной информации, "два вечерних взрыва на временно захваченной Мелитопольщине отминусовали сразу две военные базы оккупантов".