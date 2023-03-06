Введение "иноагентов" в Грузии: на слушаниях подрались депутаты, под парламентом - массовый протест

На заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии произошли столкновения между членами партии власти и представителями оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео, которые циркулируют в сети.

Комитет в понедельник рассматривает контраверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

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Силовое противостояние в комитете произошло между председателем юридического комитета, членом правящей "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, и председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Оппозиция выступает резко против принятия законопроекта.

Одновременно под зданием парламента проходит массовая акция протеста. Протестующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза.

Слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" проходят в юридическом комитете после того, как их одобрили в пятницу комитеты обороны и по международным связям, сообщает издание "Новости-Грузия".

ВИДЕО ДНЯ

A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.

Video by TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი. pic.twitter.com/IcyZ11tkYt — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) March 6, 2023

Возле здания парламента дежурит много полиции. Введен ограниченный допуск в здание. Участники акции выбрали главным лозунг "Нет российскому закону в Грузии".

Eu and Georgia flags outside the parliament right now with the EU anthem on the background. pic.twitter.com/JhviaWFhx3 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 6, 2023

Много плакатов с изображением Путина и Ираклия Кобахидзе - председателя правящей партии Грузии, которая поддерживает принятие закона об "иноагентах".

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС.

Серьезное беспокойство уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии такого закона.

Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй - "О регистрации иностранных агентов".

Первый касается только НПО и СМИ, которые получают зарубежное финансирование, а второй - как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.

Предполагается, что в первом чтении проекты будут рассматривать на следующей неделе. Затем правящая партия обещает отправить оба варианта в Венецианскую комиссию на экспертизу.

Подробнее о том, что означает инициатива об "иноагентах", смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.