Введение "иноагентов" в Грузии: на слушаниях подрались депутаты, под парламентом - массовый протест

На заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии произошли столкновения между членами партии власти и представителями оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео, которые циркулируют в сети.

Комитет в понедельник рассматривает контраверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

Силовое противостояние в комитете произошло между председателем юридического комитета, членом правящей "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, и председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Оппозиция выступает резко против принятия законопроекта.

Одновременно под зданием парламента проходит массовая акция протеста. Протестующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза.

Слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" проходят в юридическом комитете после того, как их одобрили в пятницу комитеты обороны и по международным связям, сообщает издание "Новости-Грузия".

