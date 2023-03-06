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Введение "иноагентов" в Грузии: на слушаниях подрались депутаты, под парламентом - массовый протест

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 10:35

На заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии произошли столкновения между членами партии власти и представителями оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео, которые циркулируют в сети.

Комитет в понедельник рассматривает контраверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

Силовое противостояние в комитете произошло между председателем юридического комитета, членом правящей "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, и председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Оппозиция выступает резко против принятия законопроекта.

Одновременно под зданием парламента проходит массовая акция протеста. Протестующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза.

Слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" проходят в юридическом комитете после того, как их одобрили в пятницу комитеты обороны и по международным связям, сообщает издание "Новости-Грузия".

Возле здания парламента дежурит много полиции. Введен ограниченный допуск в здание.  Участники акции выбрали главным лозунг "Нет российскому закону в Грузии". 

Много плакатов с изображением Путина и Ираклия Кобахидзе - председателя правящей партии Грузии, которая поддерживает принятие закона об "иноагентах".

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. 

Серьезное беспокойство уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии такого закона. 

Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй - "О регистрации иностранных агентов".

Первый касается только НПО и СМИ, которые получают зарубежное финансирование, а второй - как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.

Предполагается, что в первом чтении проекты будут рассматривать на следующей неделе. Затем правящая партия обещает отправить оба варианта в Венецианскую комиссию на экспертизу.

Подробнее о том, что означает инициатива об "иноагентах", смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.

Темы: Грузия
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