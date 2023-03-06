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Введення "іноагентів" в Грузії: на слуханнях побились депутати, під парламентом - масовий протест

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 09:35

На засіданні юридичного комітету з правових питань парламенту Грузії стались зіткнення між членами партії влади та представниками опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відео, які циркулюють у мережі.

Комітет у понеділок розглядає контраверсійні законопроєкти про "іноагентів", які порівнюють із жорстким законодавством Росії.

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Силове протистояння у комітеті відбулося між головою юридичного комітету, членом правлячої "Грузинської мрії" Анрі Оханашвілі, та головою "Єдиного національного руху" Леваном Хабеїшвілі. Опозиція виступає різко проти ухвалення законопроєкту.

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Одночасно під будівлею парламенту відбувається масова акція протесту. Протестувальники принесли з собою прапори Грузії і ЄС та вмикали гімн Євросоюзу.

Слухання двох варіантів майбутнього закону про "іноагентів" відбуваються в юридичному комітеті після того, як їх схвалили в п'ятницю комітети оборони і з міжнародних зв'язків, повідомляє видання "Новости-Грузия".

Біля будівлі парламенту чатує багато поліції. Запроваджено обмежений допуск до будівлі.  Учасники акції обрали головним гасло  "Ні російському закону в Грузії". 

Багато плакатів із зображенням Путіна та Іраклія Кобахідзе - голови правлячої партії Грузії, яка підтримує ухвалення закону про "іноагентів".

Посол ЄС Павло Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить щонайменше двом із 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата в ЄС. 

Серйозне занепокоєння вже кілька разів висловив Держдеп США. Кілька сотень неурядових організацій та ЗМІ Грузії підписали заяву проти ухвалення в Грузії такого закону. 

Обидва проєкти ініціював рух "Сила народу": перший називається "Про прозорість іноземного впливу", другий - "Про реєстрацію іноземних агентів".

Перший стосується тільки НУО та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, а другий - як фізичних, так і юридичних осіб, за низкою винятків.

Передбачається, що в першому читанні проєкти розглядатимуть наступного тижня. Потім правляча партія обіцяє відправити обидва варіанти до Венеційської комісії на експертизу.

Детальніше про те, що означає ініціатива про "іноагентів", дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.

Теми: Грузія
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