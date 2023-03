Введення "іноагентів" в Грузії: на слуханнях побились депутати, під парламентом - масовий протест

На засіданні юридичного комітету з правових питань парламенту Грузії стались зіткнення між членами партії влади та представниками опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відео, які циркулюють у мережі.

Комітет у понеділок розглядає контраверсійні законопроєкти про "іноагентів", які порівнюють із жорстким законодавством Росії.

Силове протистояння у комітеті відбулося між головою юридичного комітету, членом правлячої "Грузинської мрії" Анрі Оханашвілі, та головою "Єдиного національного руху" Леваном Хабеїшвілі. Опозиція виступає різко проти ухвалення законопроєкту.

A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.

Video by TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი. pic.twitter.com/IcyZ11tkYt