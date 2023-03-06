Введення "іноагентів" в Грузії: на слуханнях побились депутати, під парламентом - масовий протест

На засіданні юридичного комітету з правових питань парламенту Грузії стались зіткнення між членами партії влади та представниками опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відео, які циркулюють у мережі.

Комітет у понеділок розглядає контраверсійні законопроєкти про "іноагентів", які порівнюють із жорстким законодавством Росії.

Силове протистояння у комітеті відбулося між головою юридичного комітету, членом правлячої "Грузинської мрії" Анрі Оханашвілі, та головою "Єдиного національного руху" Леваном Хабеїшвілі. Опозиція виступає різко проти ухвалення законопроєкту.

A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.

Video by TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი. pic.twitter.com/IcyZ11tkYt — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) March 6, 2023

Одночасно під будівлею парламенту відбувається масова акція протесту. Протестувальники принесли з собою прапори Грузії і ЄС та вмикали гімн Євросоюзу.

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Eu and Georgia flags outside the parliament right now with the EU anthem on the background. pic.twitter.com/JhviaWFhx3 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 6, 2023

Слухання двох варіантів майбутнього закону про "іноагентів" відбуваються в юридичному комітеті після того, як їх схвалили в п'ятницю комітети оборони і з міжнародних зв'язків, повідомляє видання "Новости-Грузия".

Біля будівлі парламенту чатує багато поліції. Запроваджено обмежений допуск до будівлі. Учасники акції обрали головним гасло "Ні російському закону в Грузії".

Багато плакатів із зображенням Путіна та Іраклія Кобахідзе - голови правлячої партії Грузії, яка підтримує ухвалення закону про "іноагентів".

Посол ЄС Павло Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить щонайменше двом із 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата в ЄС.

Серйозне занепокоєння вже кілька разів висловив Держдеп США. Кілька сотень неурядових організацій та ЗМІ Грузії підписали заяву проти ухвалення в Грузії такого закону.

Обидва проєкти ініціював рух "Сила народу": перший називається "Про прозорість іноземного впливу", другий - "Про реєстрацію іноземних агентів".

Перший стосується тільки НУО та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, а другий - як фізичних, так і юридичних осіб, за низкою винятків.

Передбачається, що в першому читанні проєкти розглядатимуть наступного тижня. Потім правляча партія обіцяє відправити обидва варіанти до Венеційської комісії на експертизу.

Детальніше про те, що означає ініціатива про "іноагентів", дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.