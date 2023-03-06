В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии

Белорусский "суд" присудил лидеру оппозиции Светлане Тихановской 15 лет колонии по делу координационного совета.

Источник: белорусское государственное издание "Белта"

Детали: Отмечается, что все обвиняемые признаны виновными в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в частности на применение мер ограничительного характера в отношении Беларуси".

Они также признаны виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание якобы "социальной вражды".

Другого члена координационного совета осудили на 18 лет.

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