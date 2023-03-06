В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии
Белорусский "суд" присудил лидеру оппозиции Светлане Тихановской 15 лет колонии по делу координационного совета.
Источник: белорусское государственное издание "Белта"
Детали: Отмечается, что все обвиняемые признаны виновными в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в частности на применение мер ограничительного характера в отношении Беларуси".
Они также признаны виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание якобы "социальной вражды".
Другого члена координационного совета осудили на 18 лет.
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Напомним:
- Во время протестов в Беларуси в 2020 году оппозиция сформировала координационный совет и требовала перевыборов.
- Лукашенко тогда заявил, что власть не отдаст, потому что его "не для того избрал народ" и провел тайную инаугурацию.