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В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии

Роман ПетренкоПонедельник, 6 марта 2023, 13:31
В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии
фото: тихановская в фб

Белорусский "суд" присудил лидеру оппозиции Светлане Тихановской 15 лет колонии по делу координационного совета.

Источник: белорусское государственное издание "Белта"

Детали: Отмечается, что все обвиняемые признаны виновными в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в частности на применение мер ограничительного характера в отношении Беларуси".

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Они также признаны виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание якобы "социальной вражды".

Другого члена координационного совета осудили на 18 лет.

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Напомним: 

  • Во время протестов в Беларуси в 2020 году оппозиция сформировала координационный совет и требовала перевыборов.
  • Лукашенко тогда заявил, что власть не отдаст, потому что его "не для того избрал народ" и провел тайную инаугурацию.

Темы: ТихановскаяБеларусьпропагандамитинги
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