Украинские депутаты устроили первый разговор Тихановской и полка Калиновского

Депутатское объединение "За демократическую Беларусь!" в Верховной Раде Украины организовало публичный разговор лидера объединенной оппозиции Беларуси Светланы Тихановской и полка имени Кастуся Калиновского, который воюет в составе Вооруженных Сил Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил член объединения, народный депутат Украины Богдан Яременко.

Яременко не привел подробностей дискуссии, но подчеркнул, что речь идет о первом публичном разговоре Тихановской и представителей полка Калиновского.

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Военные в свою очередь коротко прокомментировали, что донесли до Тихановской свою позицию: "Беларусь можно освободить только силовым путем!" Лидер объединенной белорусской оппозиции на момент публикации не сообщала о разговоре.

Как известно, Украина не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, которую сейчас незаконно возглавляет диктатор Александр Лукашенко, и так же не признает Тихановскую как легитимного представителя Беларуси.

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В то же время в составе ВСУ с марта 2022 года воюет полк имени Калиновского, который состоит из белорусов.

В прошлом году Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним. Но пока Киев официально не ответил на это предложение.

Больше о дилемме отношений Украины и Беларуси читайте здесь: Ненужный союзник: зачем Киеву раскалывать белорусскую оппозицию.

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