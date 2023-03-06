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В России чиновников переводят на мессенджер от "Вконтакте"

Евгений КизиловПонедельник, 6 марта 2023, 16:36
В России чиновников переводят на мессенджер от Вконтакте
getty images

Российским чиновникам поручили перейти на мессенджер от VK до конца апреля.

Источник: вице-премьер-министр РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова передает "Медуза"

Детали: Чернышенко распорядился, чтобы федеральные ведомства перешли на "российский коммуникационный сервис для госслужащего". Срок исполнения этого поручения — до мая.

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Он назвал это "требованием геополитической обстановки".

Сообщается, что ранее VK разработал так называемый АРМ ГС — "автоматизированное рабочее место госслужащего". Сервис, по словам разработчиков, включает в себя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал, а также поддерживает аудио- и видеозвонки.

Чернышенко призвал подключиться к сервису от VK и региональные органы власти.

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Ранее Минпросвещения, Минцифры и VK сообщали о переводе на VK-мессенджер, VK-звонки и почту Mail.ru российских образовательных учреждений в рамках внедрения ФГИС "Моя школа".

Что предшествовало: В начале марта стало известно, что российский Роскомнадзор запретил чиновникам и сотрудникам госкомпаний общаться с клиентами в иностранных мессенджерах.

Темы: Росcиясоцсетицензура
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