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Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом

Ольга ГлущенкоПятница, 1 сентября 2023, 00:20
Губернатор заявил о неопознанном объекте над российским Псковом
"неопознанный объект" над российским Псковом, скриншот видео

В российском Пскове вновь были слышны звуки взрывов, губернатор заявил о "неопознанном объекте".

Источник: губернатор Псковской области РФ Михаил Ведерников, российские Телеграм-каналы

Прямая речь Ведерникова: "В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект".

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Детали: Губернатор опубликовал видео якобы "нейтрализации" упомянутого "объекта".

Российские Телеграм-каналы по этому поводу писали о новой атаке дронов и возможной работе ПВО.

Что предшествовало: Четыре самолета Ил-76 были повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ

СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома после ночной атаки украинских дронов на Псков.

Темы: Росcиябеспилотники
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