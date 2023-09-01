Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом

В российском Пскове вновь были слышны звуки взрывов, губернатор заявил о "неопознанном объекте".

Источник: губернатор Псковской области РФ Михаил Ведерников, российские Телеграм-каналы

Прямая речь Ведерникова: "В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект".

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Детали: Губернатор опубликовал видео якобы "нейтрализации" упомянутого "объекта".

Российские Телеграм-каналы по этому поводу писали о новой атаке дронов и возможной работе ПВО.

Что предшествовало: Четыре самолета Ил-76 были повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников.

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СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома после ночной атаки украинских дронов на Псков.