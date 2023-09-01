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Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 02:54
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
спутниковые снимки уничтоженных ил-76 под Псковом, фото MT Anderson

В сети появились новые спутниковые снимки с последствиями ударов по аэродрому под Псковом, где были уничтожены самолеты Ил-76.

Источник: OSINT-исследователь MT Anderson в сети Х, ранее известной как Twitter

Детали: Кадры подтверждают поражение четырех российских самолетов Ил-76.

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Снимки свидетельствуют о том, что два из этих самолетов сгорели полностью.

Еще два – вероятно, получили значительные повреждения.

Что предшествовало:СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома после ночной атаки украинских дронов на Псков.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

Темы: Росcиябеспилотникиавиа
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