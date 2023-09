Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом

В сети появились новые спутниковые снимки с последствиями ударов по аэродрому под Псковом, где были уничтожены самолеты Ил-76.

Источник: OSINT-исследователь MT Anderson в сети Х, ранее известной как Twitter

Детали: Кадры подтверждают поражение четырех российских самолетов Ил-76.

Реклама:

Снимки свидетельствуют о том, что два из этих самолетов сгорели полностью.

Еще два – вероятно, получили значительные повреждения.

🇷🇺PSKOV AIR BASE🇷🇺

True carnage revealed. Special thanks to @umbraspace for the SAR imagery from Pskov combined with Optical imagery from @planet. Imagery from the morning of the 30 August showed the damage on 2x Il-76 but cloud cover obstructed the rest. pic.twitter.com/hq69mhZ5pF