Кремль готовится к выборам: ожидает поддержку Путина и явку выше, чем в прошлый раз

В Кремле обсудили ориентир для выборов 2024 года – результат диктатора Владимира Путина ожидают лучше, чем в 2018 году.

Источник: РБК со ссылкой на собеседников

Детали: Сотрудников внутриполитического блока Кремля собрал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Российские власти попытаются сохранить "высокий уровень поддержки и консолидации граждан". Речь шла о том, чтобы результаты были "лучше, чем в ходе прошлой кампании" как в поддержке, так и в явке.

Базовым сценарием в ходе подготовки к выборам является участие в них Путина, хотя он еще о своих планах участвовать в кампании еще не объявлял.

В Кремле также считают, что после "присоединении" оккупированных территорий Украины количество избирателей в России якобы возросло, а поддержка Путина в тех регионах высокая.