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Кремль готується до виборів: очікує підтримку Путіна та явку вищими, ніж минулого разу

Роман ПетренкоПонеділок, 6 березня 2023, 17:16
Кремль готується до виборів: очікує підтримку Путіна та явку вищими, ніж минулого разу
ПУТІН. ФОТО: GETTY IMAGES

У Кремлі обговорили орієнтир для виборів 2024 року - результат диктатора Володимира Путіна очікують кращий, ніж у 2018 році.

Джерело: РБК із посиланням на співрозмовників

Деталі: Співробітників внутрішньополітичного блоку Кремля зібрав перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко.

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Російська влада спробує зберегти "високий рівень підтримки і консолідації громадян".
Йшлося про те, щоб результати були "кращими, ніж під час минулої кампанії" як у підтримці, так і в явці.

Базовим сценарієм під час підготовки до виборів є участь у них Путіна, хоча він ще про свої плани брати участь у кампанії ще не оголошував.

У Кремлі також вважають, що після "приєднання" окупованих територій України кількість виборців у Росії нібито зросла, а підтримка Путіна в тих регіонах висока.

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Теми: Росіявиборивійнапропаганда
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