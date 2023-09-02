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Еще четыре сервиса появятся в "Дії" на следующей неделе

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 10:28
Еще четыре сервиса появятся в Дії на следующей неделе
фото: минцифры

4 сентября в "Дії" станут доступны еще четыре сервиса, среди которых помощь при усыновлении ребенка и помощь лицам с инвалидностью.

Источник: заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко в эфире "Украинского радио"

Детали: Кошеленко также анонсировал, что со следующего понедельника на портале "Дія" станут доступны еще четыре социальных сервиса, а именно:

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  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Прямая речь Кошеленко: "Сейчас в Украине, к сожалению, много детей остается без родителей. И такой комплекс услуг по усыновлению он актуален, и его актуальность растет.

Прямо на портале "Дія" сейчас люди могут податься и получить первичную консультацию по усыновлению. А потом зарегистрироваться кандидатом на усыновителя. Это упрощается один из самых бюрократических непрозрачных процессов.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы он проходил быстро и эффективно. И сейчас люди, которые задумались об усыновлении, необязательно должны идти лично в Службу по делам детей, а могут начать этот путь на портале "Дія".

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Темы: Діядети
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