Еще четыре сервиса появятся в "Дії" на следующей неделе

4 сентября в "Дії" станут доступны еще четыре сервиса, среди которых помощь при усыновлении ребенка и помощь лицам с инвалидностью.

Источник: заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко в эфире "Украинского радио"

Детали: Кошеленко также анонсировал, что со следующего понедельника на портале "Дія" станут доступны еще четыре социальных сервиса, а именно:

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помощь при усыновлении ребенка;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Прямая речь Кошеленко: "Сейчас в Украине, к сожалению, много детей остается без родителей. И такой комплекс услуг по усыновлению он актуален, и его актуальность растет.

Прямо на портале "Дія" сейчас люди могут податься и получить первичную консультацию по усыновлению. А потом зарегистрироваться кандидатом на усыновителя. Это упрощается один из самых бюрократических непрозрачных процессов.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы он проходил быстро и эффективно. И сейчас люди, которые задумались об усыновлении, необязательно должны идти лично в Службу по делам детей, а могут начать этот путь на портале "Дія".