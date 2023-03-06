Генштаб: Оккупанты обустроили ВВК в гостинице в Кадиевке – возвращают на фронт раненых

Российские оккупанты обустроили военно-лечебную комиссию в гостинице "Донбасс" в оккупированной Кадиевке – признают раненых "годными" и возвращают на фронт.

Источник: Генштаб

Дословно: "В гостинице "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия. Работа ВЛК направлена на признание годными раненых военнослужащих 2 армейского корпуса российских оккупационных войск, для дальнейшего их возвращения в строй. Таким образом российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения".

Детали: Кроме того, по информации Генштаба, недавно военные комиссариаты во временно оккупированном Донецке получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно, а также солдат, сержантов и прапорщиков запаса в возрасте до 50 лет.