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Генштаб: Окупанти облаштували ВЛК у готелі в Кадіївці – повертають на фронт поранених

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 березня 2023, 19:49
Генштаб: Окупанти облаштували ВЛК у готелі в Кадіївці – повертають на фронт поранених
Фото: REUTERS

Російські окупанти облаштували військово-лікувальну комісію в готелі "Донбас" в окупованій Кадіївці – визнають поранених "придатними" і повертають на фронт.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія.  Робота  ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи".

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Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, нещодавно військові комісаріати у тимчасово окупованому Донецьку отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно, а також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

Теми: ГенштабЛуганська областьокупаціявійна
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