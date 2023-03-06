Генштаб: Окупанти облаштували ВЛК у готелі в Кадіївці – повертають на фронт поранених

Російські окупанти облаштували військово-лікувальну комісію в готелі "Донбас" в окупованій Кадіївці – визнають поранених "придатними" і повертають на фронт.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи".

Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, нещодавно військові комісаріати у тимчасово окупованому Донецьку отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно, а також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.