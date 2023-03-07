Взрыв в Мачулищах: Лукашенко говорит, что в Беларуси задержали 20 человек. В СБУ отреагировали
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, в Беларуси задержали более 20 человек, которые якобы причастны к взрыву самолета А-50 на военном аэродроме "Мачулище".
Источник: белорусское государственное издание "БЕЛТА", пресс-служба СБУ в комментарии УП
Прямая речь Лукашенко: "На сегодня задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные скрываются там (за рубежом - ред.)".
Детали: Лукашенко не вдается в детали, как именно белорусам удалось вычислить так называемого "диверсанта".
По его словам, "помог Бог и произошло чудо".
Он утверждает, что все "команды шли от СБУ беглецам за рубежом".
Украинская Служба безопасности отметила, что не будет комментировать заявлений самопровозглашенного президента Беларуси, а обо всех "случаях "хлопков" подробно сможет сообщить после победы.
Прямая речь СБУ: "Служба безопасности Украины не намерена комментировать слова человека, называющего себя президентом Беларуси. Что же касается любых случаев "хлопка", то о нем мы сможем подробно поговорить после нашей Победы".
Детали: Лукашенко также заявил, что распорядился провести в Беларуси "зачистку": "Я распорядился несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку".
Далее он начал говорить о пособниках "фашизма" в Беларуси и вспомнил 2020 год, когда десятки тысяч белорусов выступили против результатов фальсифицированных выборов, где якобы снова победу одержал Лукашенко.
С тех пор сотни правозащитников, журналистов, активистов получили в Беларуси тюремные сроки. Весь цивилизованный мир считает их политзаключенными режима Лукашенко.
Что было раньше: 7 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали якобы "террориста украинских спецслужб" и его приспешников, которые "причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулище".
Ранее Лукашенко не признавал, что в Мачулищах что-то случилось.
Что этому предшествовало:
- 26 февраля стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
- После взрыва пул самопровозглашенного президента Беларуси утверждал, что с самолетом А-50 все в порядке и публиковали якобы "свежие видео", однако мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.
хотя мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых вероятно повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.