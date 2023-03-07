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Парламент Грузии принял в первом чтении один из скандальных законов об "иноагентах"

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 19:26

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

За проект проголосовали 76 депутатов правящей партии "Грузинская мечта", против - 13 парламентариев.

Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

"Новости Грузия" информирует, что под парламентом проходит большая акция протеста, участники скандируют "Нет российскому законодательству", "Станьте на правильную сторону истории".

Перед этим премьер Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку скандальных законопроектов об "иноагентах", которые вызвали критики Запада и протесты, заявив, что будущее страны "не принадлежит агентам иностранных государств".

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии".

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Напомним, проекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" внесла группа "Сила народа", которая откололась от правящей "Грузинской мечты", но остается в составе большинства. Комитет грузинского парламента по юридическим вопросам 6 марта поддержал обе версии проектов. Рассмотрение проходило в течение нескольких часов на фоне драки между депутатами и протестов под зданием парламента.

ЕС заявляет, что эти инициативы противоречат по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Серьезное беспокойство уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии такого закона.

После принятия в парламенте двух проектов в первом чтении правящая партия обещает отправить оба варианта в Венецианскую комиссию на экспертизу.

Темы: Грузиязаконодательство
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