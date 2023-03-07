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Парламент Грузії у першому читанні схвалив один зі скандальних законів про "іноагентів"

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 18:26

Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда"

За проєкт проголосували 76 депутатів правлячої партії "Грузинська мрія", проти - 13 парламентарів. 

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Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

"Новости Грузия" інформує, що під парламентом проходить велика акція протесту, учасники скандують "Ні російському законодавству", "Станьте на правильний бік історії".  

Перед цим прем’єр Іраклій Гарібашвілі виступив на підтримку скандальних законопроєктів про "іноагентів", які викликали критики Заходу та протести, заявивши, що майбутнє країни "не належить агентам іноземних держав".

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Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії".

Нагадаємо, проєкти "Про прозорість іноземного впливу" та "Про реєстрацію іноземних агентів" внесла група "Сила народу", яка відкололася від правлячої "Грузинської мрії", але залишається у складі більшості. Комітет грузинського парламенту з юридичних питань 6 березня підтримав обидві версії проєктів. Розгляд відбувався протягом кількох годин на тлі бійки між депутатами і протестів під будівлею парламенту.

ЄС заявляє, що ці ініціативи суперечать щонайменше двом із 12 рекомендацій для отримання Грузією статусу кандидата в ЄС. 

Серйозне занепокоєння вже кілька разів висловив Держдеп США. Кілька сотень неурядових організацій та ЗМІ Грузії підписали заяву проти ухвалення в Грузії такого закону. 

Після ухвалення у парламенті двох проєктів у першому читанні правляча партія обіцяє відправити обидва варіанти до Венеційської комісії на експертизу.

Теми: Грузіязаконодавство
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