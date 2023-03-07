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Протесты в Грузии: против полиции применили коктейли Молотова, есть задержанные

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 21:18
Протесты в Грузии: против полиции применили коктейли Молотова, есть задержанные
Фото: Reuters

В грузинской столице Тбилиси в связи с рассмотрением противоречивого законопроекта об "иноагентах" продолжаются протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейли Молотова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Отмечается, что у грузинского парламента мобилизованы спецназовцы и большое количество правоохранителей. Ранее, несмотря на мирный характер акции, правоохранители применили в отношении демонстрантов перцовый газ и водометы, есть пострадавшие.

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По данным агентства Interpressnews, были задержаны по крайней мере несколько участников акции протеста. Во время действий правоохранителей также пострадали работники СМИ.

Министерство внутренних дел Грузии объяснило свои действия тем, что "протест вышел за пределы законодательных рамок о свободе выражения мнений и мирных собраниях" и что полиция вынуждена была применить силу. Также утверждают, что в результате агрессивных действий протестующих несколько полицейских травмированы и их снаряжение повреждено.

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Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии".

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Темы: Грузиямитинги
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