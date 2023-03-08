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Грузия: оппозиция объявила о масштабных протестах после "зачистки" от митинга центра Тбилиси

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 07:34
Грузия: оппозиция объявила о масштабных протестах после зачистки от митинга центра Тбилиси
фото из twitter ЕП

Ночь, начавшаяся бурными столкновениями между правоохранителями и участниками стихийного митинга под зданием парламента Грузии, завершилась обещаниями оппозиции перейти к ежедневным протестам "до победы".

Как сообщает "Европейская правда", перед этим спецподразделения полиции вытеснили большинство митингующих с проспекта Руставели.

Первый канал грузинского общественного вещателя констатирует, что в течение ночи несколько раз ситуация в центре Тбилиси становилась "напряженной" и доходило до локальных столкновений между полицией и митингующими. Как сообщала "Европейская правда", был даже эпизод, когда против полиции применили коктейли Молотова, а нескольких активных демонстрантов задержали.

Были попытки митингующих прорваться в парламент, впрочем, они одолели только металлическое ограждение.

После двух ночи спецподразделения полиции вытеснили почти всех участников из-под здания. И митинг, по сути, завершился, хотя отдельные группы митингующих, а также небольшая часть полицейских оставались в центре до утра.

Оппозиция, заявив о многочисленных арестах участников митинга и некоторых политиков, объявила о завершении текущего протеста и анонсировала новый. Бывший лидер Единого национального движения (партия Саакашвили) Ника Мелиа объявил сбор под парламентом в среду.

"В три часа дня мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели (на котором расположен парламент) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не достигнем победы", - цитирует Мелиа оппозиционный телеканал Мтвари.

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Как сообщалось, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.

В тот же вечер Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

"Европейская правда будет следить за развитием событий.

Темы: Грузия
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