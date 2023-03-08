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Западной разведке месяцами известно имя украинского спонсора подрыва газопроводов РФ - The Times

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 11:52
Западной разведке месяцами известно имя украинского спонсора подрыва газопроводов РФ - The Times
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Западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, который якобы профинансировал диверсию на российских газопроводах в Балтийском море, - но его сознательно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину.

Об этом в среду сообщило в своем материале британское издание The Times, пишет "Европейская правда".

Как сказано в публикации, уже через неделю после взрывов на "Северных потоках" сотрудники неназванной скандинавской делегации в Брюсселе получили разведывательную информацию о том, что за подрывами стоят не американцы, россияне или поляки, а частная инициатива из Украины. Дипломатам сообщили, что эта информация не будет обнародована.

Как пишет издание, имя частного спонсора диверсии - украинца, которого не называют, не связано с правительством президента Зеленского.

Вот как издание объясняет, почему имя украинского спонсора решили скрыть:

"Судя по всему, чиновники НАТО хотели уберечь Украину от публичной ссоры с Германией, которая тянула время с поставкой жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Это вполне справедливо - они, видимо, знали, кто несет ответственность, раньше администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были потрясены докладом и упорно отрицают свою причастность", - говорится в публикации издания.

Газета отмечает, что "влиятельная фигура", которая профинансировала операцию, не намеревалась укреплять позиции критиков немецких поставок оружия, которые давят на правительство Олафа Шольца.

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Газета отмечает, что сложная операция включала привлечение яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги.

"Его имя обязательно всплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку", - резюмирует издание.

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.

Темы: Северный поток-2диверсантывойнаРосcия
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