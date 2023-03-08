Западной разведке месяцами известно имя украинского спонсора подрыва газопроводов РФ - The Times

Западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, который якобы профинансировал диверсию на российских газопроводах в Балтийском море, - но его сознательно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину.

Об этом в среду сообщило в своем материале британское издание The Times, пишет "Европейская правда".

Как сказано в публикации, уже через неделю после взрывов на "Северных потоках" сотрудники неназванной скандинавской делегации в Брюсселе получили разведывательную информацию о том, что за подрывами стоят не американцы, россияне или поляки, а частная инициатива из Украины. Дипломатам сообщили, что эта информация не будет обнародована.

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Как пишет издание, имя частного спонсора диверсии - украинца, которого не называют, не связано с правительством президента Зеленского.

Вот как издание объясняет, почему имя украинского спонсора решили скрыть:

"Судя по всему, чиновники НАТО хотели уберечь Украину от публичной ссоры с Германией, которая тянула время с поставкой жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Это вполне справедливо - они, видимо, знали, кто несет ответственность, раньше администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были потрясены докладом и упорно отрицают свою причастность", - говорится в публикации издания.

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Газета отмечает, что "влиятельная фигура", которая профинансировала операцию, не намеревалась укреплять позиции критиков немецких поставок оружия, которые давят на правительство Олафа Шольца.

Газета отмечает, что сложная операция включала привлечение яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги.

"Его имя обязательно всплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку", - резюмирует издание.

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.