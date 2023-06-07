Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"

Президент Владимир Зеленский в среду подчеркнул, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре прошлого года.

Об этом он сказал в интервью изданиям группы Axel Springer, сообщает "Европейская правда".

Комментируя последние сообщения СМИ о якобы плане украинских военных по подрыву "Северных потоков", Зеленский отметил, что "ничего подобного Украина не делала".

"Я президент и отдаю соответствующие приказы... Я ничего не знал, на 100 процентов. Я сказал: "Покажите нам доказательства. Если наши военные сделали это, покажите нам доказательства", – сказал он.

Напомним, накануне издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому западные спецслужбы якобы знали о плане уничтожения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" с участием украинских военных. Его целью было якобы помешать России возобновить экспорт газа в ЕС.

Этот план, утверждает WP, якобы обнаружила разведка одного из европейских союзников США и передала Центральному разведывательному управлению в июне 2022 года. Его участники якобы должны были отчитываться главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному. Но вроде бы существующий план приостановили, и никаких доказательств, что Украина таки воплотила его, нет.

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Тогда президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

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В конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.