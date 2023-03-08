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В оккупированном Энергодаре "бавовна": пожар тушат военные и Росгвардия

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 марта 2023, 16:15
В оккупированном Энергодаре бавовна: пожар тушат военные и Росгвардия
Пожар в Энергодаре, фото из Telegram мэра Мелитополя иВАНа Федорова

В оккупированном Энергодаре Запорожской области днем 8 марта произошел мощный пожар, к тушению которого привлекли Росгвардию и военных. Оккупанты обвиняют ВСУ.

Источник: мэр Мелитололя Иван Федоров в Telegram, РИА Новости

Детали: Около 14:20 Федоров сообщил о "бавовне" в оккупированном Энергодаре и обнародовал соответствующие фото. 

 

Российские СМИ, ссылаясь на оккупационные "власти" города, сообщили о пожаре площадью 4 гектара на набережной. По словам оккупантов, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию. Кроме спасателей, к тушению пожара привлекли Росгвардию и военных.

 

Россияне обвинили ВСУ в применении беспилотников с зажигательными боеприпасами для удара по набереженой.

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Темы: Энергодарпожароккупациявзрыв
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