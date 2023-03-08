В центре Тбилиси на акции протеста звучит гимн Украины

В Тбилиси возле парламента Грузии, где собираются участники нового протеста против законов об "иностранных агентах", звучит гимн Украины.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook грузинский политолог Гела Васадзе, пишет "Европейская правда".

"А на Руставели звучит гимн Украины. Верим в ВСУ и слава Украине!", - написал Васадзе.

"Народ пришел на Руставели с масками и бутылочками воды, то есть готовым к разгону. Но знаете, что никакого разгона сегодня не будет. Не будет не потому, что сегодня людей будет больше, намного больше. Не будет потому что сегодня они уже не решатся ни на какие провокации", - добавил он.

В среду вечером приходить к парламенту призвали лидеры оппозиции. Сюда же пролегает маршрут марша студентов с лозунгом "Нет российскому закону". Также туда планируют прийти участники Марша за права женщин, которые начали демонстрацию с площади Первой республики.

Напомним, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

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Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы".

Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

Детали читайте в статье Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции