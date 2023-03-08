Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия: законы об "иноагентах" ставят под вопрос евроатлантическое будущее Грузии

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 19:28

Великобритания вслед за ЕС и США выразила обеспокоенность по поводу одобрения в первом чтении одного из скандальных проектов об "иноагентах" и призвала власти Грузии не игнорировать мнение гражданского общества и партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовало посольство Соединенного Королевства.

Посольство отмечает, что разделяет глубокую обеспокоенность других союзников относительно данных проектов.

"Если предложенный закон будет финально одобрен, он усложнит дальнейшую поддержку демократического и экономического развития Грузии со стороны ее друзей и стратегических партнеров.

Цели этого закона - который, как следует из комментариев ключевых политиков, имеет целью сдержать донорскую поддержку и подавить легитимную деятельность общественных организаций - противоречат общим ценностям и обязательствам по соблюдению международных стандартов, чего мы ожидаем от нашего партнера, и противоречат задекларированным евроатлантическим стремлениям Грузии.

Призываем власти Грузии прислушаться к предостережениям гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров перед дальнейшими шагами", - говорится в заявлении посольства Великобритании.

Напомним, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции

Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?

Темы: ВеликобританияГрузия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ISW объяснили, как Кремль использует "падение Пригожина"

Между Конгрессом США и Белым домом возник спор по поводу ЧВК "Вагнер" – СМИ

Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность

Премьер Грузии обвинил украинских политиков во вмешательстве и назвал неудачниками

Зеленский: Не допустим возможности РФ разрушать лавры и воровать из них ценности

Зеленский присвоил расстрелянному в плену воину Мациевскому звание Героя

Все новости...
Великобритания
Британия не сможет участвовать в плане ЕС по массовому производству боеприпасов для Украины - СМИ
Залужный встретился с топ-военными Британии, Польши и США
Разведка Британии: оборона Бахмута продолжает истощать силы обеих сторон
Последние новости
06:22
Силы обороны ударили по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения врага – сводка
05:40
Лучший фильм: стал известен победитель премии Оскар 2023
05:26
В ISW объяснили, как Кремль использует "падение Пригожина"
05:03
В Сети критикуют Оскар за награду фильма о "хорошем россиянине"
04:52
видеоВ Подмосковье загорелся склад
03:52
На Николаевщине на взрывном устройстве подорвался 13-летний парень
03:18
Оскар 2023: лента о детях из Лисичанска не получила награду – киноакадемики наградили "Навального"
03:10
Между Конгрессом США и Белым домом возник спор по поводу ЧВК "Вагнер" – СМИ
02:56
Скандал с Шевченковской премией: Юрий Макаров сложил полномочия главы Комитета
01:58
Северная Корея запустила ракету неустановленного типа – Сеул
Все новости...