Британия: законы об "иноагентах" ставят под вопрос евроатлантическое будущее Грузии

Великобритания вслед за ЕС и США выразила обеспокоенность по поводу одобрения в первом чтении одного из скандальных проектов об "иноагентах" и призвала власти Грузии не игнорировать мнение гражданского общества и партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовало посольство Соединенного Королевства.

Посольство отмечает, что разделяет глубокую обеспокоенность других союзников относительно данных проектов.

"Если предложенный закон будет финально одобрен, он усложнит дальнейшую поддержку демократического и экономического развития Грузии со стороны ее друзей и стратегических партнеров.

Цели этого закона - который, как следует из комментариев ключевых политиков, имеет целью сдержать донорскую поддержку и подавить легитимную деятельность общественных организаций - противоречат общим ценностям и обязательствам по соблюдению международных стандартов, чего мы ожидаем от нашего партнера, и противоречат задекларированным евроатлантическим стремлениям Грузии.

Призываем власти Грузии прислушаться к предостережениям гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров перед дальнейшими шагами", - говорится в заявлении посольства Великобритании.

Напомним, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

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Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции

Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?