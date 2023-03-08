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Британия: законы об "иноагентах" ставят под вопрос евроатлантическое будущее Грузии

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 18:28

Великобритания вслед за ЕС и США выразила обеспокоенность по поводу одобрения в первом чтении одного из скандальных проектов об "иноагентах" и призвала власти Грузии не игнорировать мнение гражданского общества и партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовало посольство Соединенного Королевства.

Посольство отмечает, что разделяет глубокую обеспокоенность других союзников относительно данных проектов.

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"Если предложенный закон будет финально одобрен, он усложнит дальнейшую поддержку демократического и экономического развития Грузии со стороны ее друзей и стратегических партнеров.

Цели этого закона - который, как следует из комментариев ключевых политиков, имеет целью сдержать донорскую поддержку и подавить легитимную деятельность общественных организаций - противоречат общим ценностям и обязательствам по соблюдению международных стандартов, чего мы ожидаем от нашего партнера, и противоречат задекларированным евроатлантическим стремлениям Грузии.

Призываем власти Грузии прислушаться к предостережениям гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров перед дальнейшими шагами", - говорится в заявлении посольства Великобритании.

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Напомним, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции

Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?

Темы: ВеликобританияГрузия
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