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Грузия: протестующие осаждают парламент из-за отказа отменить закон об "иноагентах"

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 20:40
Грузия: протестующие осаждают парламент из-за отказа отменить закон об иноагентах
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Участники протеста против законопроекта об "иноагентах" в Тбилиси решили взять в осаду здание парламента после того, как власть отказалась выполнять их требования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

"Предлагаем такой шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент ... Сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", - объявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе.

Ранее протестующие выдвинули к властям Грузии два требования - отменить принятие закона об "иноагентах" в первом чтении и освободить всех более 70 задержанных за последние два дня протестов - и дали час на выполнение.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

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Подробно об этих событиях - в видео и статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революцииПозицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?

Темы: Грузия
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