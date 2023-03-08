В 119-й бригаде считают, что на видео расстрела украинского пленного – их боец

В 119-й бригаде теробороны Черниговской области считают, что пленным украинским бойцом, которого расстреляли россияне после слов "Слава Украине", был солдат этой бригады Александр Мациевский.

Источник: 119 отдельная бригада ТрО Черниговской области

Дословно: "6 марта 2023 года в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163 батальона 119 отдельной бригады территориальной обороны.

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Видео героической гибели Александра Мациевского за сутки стало вирусным и никого не оставило равнодушным".

Детали: Военные сообщают, 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара Мациевский и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника.

В тот же день в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла.

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Подкрепление не смогло прорваться к месту их позиции из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

В 119 бригаде отмечают, что не знают подробностей боя: "Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибшие или пропавшие без вести".

На распространенном видео Мациевского узнала мать, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения.

Тела защитников, погибших в том бою, были переданы украинской стороне и 14 февраля 2023 года военного похоронили в Нежине.

Сообщается, что Мациевский родился 10 мая 1980 года в Молдове. Там он окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин, на Родину.

До февраля 2022 года он работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию.

Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво вновь обращался в сборный пункт.

11 марта он был зачислен в Нежинский батальон территориальной обороны.

Мациевского назначили снайпером. 29 декабря он в последний раз позвонил маме. В том разговоре он сказал матери, что "никогда не сдастся в плен".

Что было раньше: В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. В 30-й отдельной механизированной бригаде считают, что на видео военнослужащий их бригады - Тимофей Шадура.

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.

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