В 119-й бригаде считают, что на видео расстрела украинского пленного – их боец

В 119-й бригаде теробороны Черниговской области считают, что пленным украинским бойцом, которого расстреляли россияне после слов "Слава Украине", был солдат этой бригады Александр Мациевский.

Источник: 119 отдельная бригада ТрО Черниговской области

Дословно: "6 марта 2023 года в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163 батальона 119 отдельной бригады территориальной обороны.

Видео героической гибели Александра Мациевского за сутки стало вирусным и никого не оставило равнодушным".

Детали: Военные сообщают, 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара Мациевский и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника.

В тот же день в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла.

Подкрепление не смогло прорваться к месту их позиции из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

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В 119 бригаде отмечают, что не знают подробностей боя: "Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибшие или пропавшие без вести".

На распространенном видео Мациевского узнала мать, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения.

Тела защитников, погибших в том бою, были переданы украинской стороне и 14 февраля 2023 года военного похоронили в Нежине.

Сообщается, что Мациевский родился 10 мая 1980 года в Молдове. Там он окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин, на Родину.

До февраля 2022 года он работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию.

Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво вновь обращался в сборный пункт.

11 марта он был зачислен в Нежинский батальон территориальной обороны.

Мациевского назначили снайпером. 29 декабря он в последний раз позвонил маме. В том разговоре он сказал матери, что "никогда не сдастся в плен".

Что было раньше: В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. В 30-й отдельной механизированной бригаде считают, что на видео военнослужащий их бригады - Тимофей Шадура.

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.

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