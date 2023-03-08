Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузия: полиция ответила водометами и слезоточивым газом на попытки штурма парламента

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 21:34

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против многотысячного митинга возле парламента Грузии, участники которого требуют отмены противоречивого законопроекта об "иноагентах" и освобождения задержанных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Митингующие предприняли попытки демонтировать металлические заграждения, установленные возле парламента Грузии. Правоохранители, мобилизованные во дворе законодательного органа, использовали против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

По сообщениям некоторых СМИ, правоохранители также применили светошумовые гранаты и начали разгон протеста возле парламента Грузии.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революцииПозицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?

Темы: ГрузияРосcияактивисты
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Сырский: Вагнеровцы пытаются прорваться в центр Бахмута, наступают с нескольких направлений

Между Конгрессом США и Белым домом возник спор по поводу ЧВК "Вагнер" – СМИ

Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность

Премьер Грузии обвинил украинских политиков во вмешательстве и назвал неудачниками

Зеленский: Не допустим возможности РФ разрушать лавры и воровать из них ценности

Зеленский присвоил расстрелянному в плену воину Мациевскому звание Героя

Все новости...
Грузия
Эстония вызвала посла Грузии из-за скандальных проектов об "иноагентах" и разгона протестов
В Европарламенте призвали власти Грузии отказаться от скандальных проектов об "иноагентах"
Грузия: протестующие осаждают парламент из-за отказа отменить закон об "иноагентах"
Последние новости
08:39
Сырский: Вагнеровцы пытаются прорваться в центр Бахмута, наступают с нескольких направлений
08:23
Отчет ЕС о соответствии Украины критериям будет в мае; Киев хочет выполнить все, кроме одного
08:11
Оккупанты утром ударили по Николаевской области: 1 погибший, под завалами могут быть люди
07:54
Защитники уничтожили еще 710 захватчиков и 8 вражеских танков
07:34
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал уже готовиться к переговорам о завершении войны
07:02
Россияне отправили в Донецкую область поезд с заключенными – штаб
06:22
Силы обороны ударили по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения врага – сводка
05:40
Лучший фильм: стал известен победитель премии Оскар 2023
05:26
В ISW объяснили, как Кремль использует "падение Пригожина"
05:03
В Сети критикуют Оскар за награду фильма о "хорошем россиянине"
Все новости...