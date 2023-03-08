Грузия: полиция ответила водометами и слезоточивым газом на попытки штурма парламента

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против многотысячного митинга возле парламента Грузии, участники которого требуют отмены противоречивого законопроекта об "иноагентах" и освобождения задержанных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Митингующие предприняли попытки демонтировать металлические заграждения, установленные возле парламента Грузии. Правоохранители, мобилизованные во дворе законодательного органа, использовали против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Реклама:

По сообщениям некоторых СМИ, правоохранители также применили светошумовые гранаты и начали разгон протеста возле парламента Грузии.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

ВИДЕО ДНЯ

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции. Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?