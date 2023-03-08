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Грузія: поліція відповіла водометами й сльозогінним газом на спроби штурму парламенту

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 21:34

Правоохоронці застосували водомети й сльозогінний газ проти багатотисячного мітингу біля парламенту Грузії, учасники якого вимагають скасування суперечливого законопроєкту про "іноагентів" і звільнення затриманих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

Мітингувальники зробили спроби демонтувати металеві загородження, встановлені біля парламенту Грузії. Правоохоронці, мобілізовані у дворі законодавчого органу, використали проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

За повідомленнями деяких ЗМІ, правоохоронці також застосували світлошумові гранати й почали розгін протесту біля парламенту Грузії.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про ці події - у відеоблозі та статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції. А позицію редакторів "ЄвроПравди" щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті: До біса дипломатію?

Теми: ГрузіяРосіяактивісти
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