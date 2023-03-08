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Польша готова передать Украине собственные МиГ-29 – президент

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 22:31

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность Варшавы передать Украине собственные истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

Об этом он заявил в интервью CNN, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших военно-воздушных силах - мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать", - заявил Дуда.

Также он выразил уверенность в том, что украинские вооруженные силы в будущем захотят переходить на стандарты НАТО и использовать F-16. "Поэтому подготовка украинских пилотов является важной и очень нужной", - добавил польский президент.

В феврале президент Польши заявил, что Польша будет рассматривать вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, если же говорить о F-16, то их в стране мало.

Позже, комментируя возможность передачи Украине истребителей, Дуда подчеркнул, что в первую очередь речь пойдет о советских самолетах МиГ-29, которые она стремится заменить на современные аналоги.

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Темы: Польшаавиа
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