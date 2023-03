Польша готова передать Украине собственные МиГ-29 – президент

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность Варшавы передать Украине собственные истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

Об этом он заявил в интервью CNN, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших военно-воздушных силах - мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать", - заявил Дуда.

Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force.



