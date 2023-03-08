Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив готовність Варшави передати Україні власні винищувачі МіГ-29 в межах міжнародної коаліції.
Про це він заявив в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.
"Та частина МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших військово-повітряних силах – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати", – заявив Дуда.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023
Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force.
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Також він висловив упевненість у тому, що українські збройні сили в майбутньому захочуть переходити на стандарти НАТО і використовувати F-16. "Тому підготовка українських пілотів є важливою і дуже потрібною", – додав польський президент.
У лютому президент Польщі заявив, що Польща розглядатиме питання передачі Україні літаків МіГ-29, якщо ж говорити про F-16, то їх в країні замало.
Пізніше, коментуючи можливість передання Україні винищувачів, Дуда підкреслив, що насамперед йтиметься про радянські літаки МіГ-29, які вона прагне замінити на сучасні аналоги.