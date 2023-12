Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив готовність Варшави передати Україні власні винищувачі МіГ-29 в межах міжнародної коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Та частина МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших військово-повітряних силах – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати", – заявив Дуда.

BREAKING:



Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force.



🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/e4mfBZAV1p