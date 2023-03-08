Президент Грузии: очевидно, что общество не хочет идти недемократическим путем

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду прокомментировала протесты в стране в связи с принятием в первом чтении противоречивого законопроекта об "иноагентах", призвав власти воздержаться от насилия в отношении демонстрантов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, она сказала в интервью CNN.

По мнению президента Грузии, "совершенно очевидно, что население страны не хочет выбирать недемократический путь", потому что каждый раз в новейшей истории Грузии оно выбирало европейское будущее и европейские ценности.

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"Очевидно, что законопроект, который был представлен, и на который я, как уже заявила, наложу вето, - это закон, который противоречит всем принципам, которые отстаивает Европейский Союз, и это происходит в то время, когда мы ждем решения, связанного с предоставлением статуса кандидата", - отметила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что сейчас Грузия находится "на очень важном для нашего будущего перекрестке", и протестующие своими действиями "четко говорят, что хотят быть в Европе".

"Если парламент, большинство, правящая партия не чувствует ответственности перед своим населением, то это их проблемы", - подчеркнула грузинский президент и отметила свою поддержку европейского будущего Грузии.

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Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции. Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?