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Президентка Грузії: очевидно, що суспільство не хоче йти недемократичним шляхом

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 23:35

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в середу прокоментувала протести в країні у зв’язку з ухваленням у першому читанні суперечливого законопроєкту про "іноагентів", закликавши владу утриматись від насильства щодо демонстрантів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, вона сказала в інтерв’ю CNN.

На думку президентки Грузії, "цілком очевидно, що населення країни не хоче обирати недемократичний шлях", бо кожного разу в новітній історії Грузії воно обирало європейське майбутнє та європейські цінності.

"Очевидно, що законопроєкт, який був представлений, і на який я, як уже заявила, накладу вето, – це закон, який суперечить всім принципам, які відстоює Європейський Союз, і це відбувається в той час, коли ми чекаємо на рішення, пов'язане з наданням статусу кандидата", – зауважила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що нині Грузія перебуває "на дуже важливому для нашого майбутнього перехресті", й протестувальники своїми діями "чітко кажуть, що хочуть бути в Європі".

"Якщо парламент, більшість, правляча партія не відчуває відповідальності перед своїм населенням, то це їхні проблеми", – підкреслила грузинська президентка й наголосила на своїй підтримці європейського майбутнього Грузії.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

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Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг. Його учасники вирішили взяти в облогу будівлю парламенту, у відповідь правоохоронці застосували водомети й сльозогінний газ.

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції. А позицію редакторів "ЄвроПравди" щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті: До біса дипломатію?

Теми: Грузіяактивісти
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