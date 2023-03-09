В случае захвата Бахмута наступление россиян на востоке достигнет кульминации – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации, если захватчики захватят Бахмут.

Источник: ISW

Детали: Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут.

И это утверждение, говорится в отчете, соответствует имеющимся визуальным доказательствам. ISW оценивал, что 7 марта украинские войска завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка.

По оценкам ISW, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50 процентов Бахмута.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, усилят атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного, соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка.

Оккупанты вряд ли смогут быстро использовать прорыв за пределы Бахмута, если они захватят город.

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Пригожин предположил 8 марта, что Министерство обороны России использовало группу Вагнера для ведения высокоинтенсивных изнурительных городских боев в Бахмуте и может отозвать группу "Вагнера" после захвата Бахмута, чтобы обычные регулярные подразделения могли продолжить наступление.

При этом Пригожин не дал оценки вероятности успеха будущих российских наступательных операций за пределами Бахмута.

ISW отмечает, что не обнаружил никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенные и подготовленные резервные силы для наступления за пределы Бахмута.

Большинство российских подразделений на Донбассе уже участвуют в наступательных операциях, включая российские воздушно-десантные войска, которые присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года.

Поэтому ISW продолжает оценивать, что российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации, если захватчики захватят Бахмут, поскольку российские военные не имеют боевой мощи или подкреплений, необходимых для прорыва под Бахмутом.

Основные выводы специалистов института за 8 марта: