Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В случае захвата Бахмута наступление россиян на востоке достигнет кульминации – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 04:54
В случае захвата Бахмута наступление россиян на востоке достигнет кульминации – ISW
ФОТО GETTY IMAGES

Эксперты Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации, если захватчики захватят Бахмут.

Источник: ISW

Детали: Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут.

Реклама:

И это утверждение, говорится в отчете, соответствует имеющимся визуальным доказательствам. ISW оценивал, что 7 марта украинские войска завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка.

По оценкам ISW, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50 процентов Бахмута.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, усилят атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного, соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты вряд ли смогут быстро использовать прорыв за пределы Бахмута, если они захватят город.

Пригожин предположил 8 марта, что Министерство обороны России использовало группу Вагнера для ведения высокоинтенсивных изнурительных городских боев в Бахмуте и может отозвать группу "Вагнера" после захвата Бахмута, чтобы обычные регулярные подразделения могли продолжить наступление.

При этом Пригожин не дал оценки вероятности успеха будущих российских наступательных операций за пределами Бахмута.

ISW отмечает, что не обнаружил никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенные и подготовленные резервные силы для наступления за пределы Бахмута.

Большинство российских подразделений на Донбассе уже участвуют в наступательных операциях, включая российские воздушно-десантные войска, которые присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года.

Поэтому ISW продолжает оценивать, что российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации, если захватчики захватят Бахмут, поскольку российские военные не имеют боевой мощи или подкреплений, необходимых для прорыва под Бахмутом.

Основные выводы специалистов института за 8 марта:

  • Пригожин заявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, что подтверждается имеющимися визуальными доказательствами
  • Российские войска по-прежнему вряд ли воспользуются возможностью прорыва за пределы Бахмута, если они захватят город.
  • Кремль, возможно, пытается создать новое подконтрольное российскому правительству вооруженное формирование, которое будет называться добровольческим, через российскую государственную энергетическую компанию "Газпром".
  • Американский чиновник отрицает, что, по оценкам американской разведки, в сентябре 2022 года проукраинская группировка совершила диверсию на газопроводе "Северный поток".
  • Немецкие и польские чиновники объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что усилит способность Украины вести контрнаступление на фоне высоких потерь российских танков.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Также они продолжили наступательные операции вокруг Бахмута 8 марта, но так и не смогли завершить разворот вокруг города.
  • Кроме того, захватчики продолжили наступательные операции на окраинах Донецка.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска третий день подряд высаживают десант на островах дельты Днепра.
  • Кремль удваивает усилия по возобновлению кампаний по набору добровольцев по всей России и оккупированной Украине.
  • Российские больницы продолжают формировать новые медицинские центры в России, пытаясь максимально заполнить переполненные больницы на оккупированных территориях для лечения раненых российских военнослужащих.

Темы: войнаБахмутРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: