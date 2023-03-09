В случае захвата Бахмута наступление россиян на востоке достигнет кульминации – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации, если захватчики захватят Бахмут.
Источник: ISW
Детали: Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут.
И это утверждение, говорится в отчете, соответствует имеющимся визуальным доказательствам. ISW оценивал, что 7 марта украинские войска завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка.
По оценкам ISW, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50 процентов Бахмута.
Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, усилят атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного, соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка.
Оккупанты вряд ли смогут быстро использовать прорыв за пределы Бахмута, если они захватят город.
Пригожин предположил 8 марта, что Министерство обороны России использовало группу Вагнера для ведения высокоинтенсивных изнурительных городских боев в Бахмуте и может отозвать группу "Вагнера" после захвата Бахмута, чтобы обычные регулярные подразделения могли продолжить наступление.
При этом Пригожин не дал оценки вероятности успеха будущих российских наступательных операций за пределами Бахмута.
ISW отмечает, что не обнаружил никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенные и подготовленные резервные силы для наступления за пределы Бахмута.
Большинство российских подразделений на Донбассе уже участвуют в наступательных операциях, включая российские воздушно-десантные войска, которые присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года.
Поэтому ISW продолжает оценивать, что российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации, если захватчики захватят Бахмут, поскольку российские военные не имеют боевой мощи или подкреплений, необходимых для прорыва под Бахмутом.
Основные выводы специалистов института за 8 марта:
- Пригожин заявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, что подтверждается имеющимися визуальными доказательствами
- Российские войска по-прежнему вряд ли воспользуются возможностью прорыва за пределы Бахмута, если они захватят город.
- Кремль, возможно, пытается создать новое подконтрольное российскому правительству вооруженное формирование, которое будет называться добровольческим, через российскую государственную энергетическую компанию "Газпром".
- Американский чиновник отрицает, что, по оценкам американской разведки, в сентябре 2022 года проукраинская группировка совершила диверсию на газопроводе "Северный поток".
- Немецкие и польские чиновники объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что усилит способность Украины вести контрнаступление на фоне высоких потерь российских танков.
- Российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Также они продолжили наступательные операции вокруг Бахмута 8 марта, но так и не смогли завершить разворот вокруг города.
- Кроме того, захватчики продолжили наступательные операции на окраинах Донецка.
- Российские источники утверждают, что украинские войска третий день подряд высаживают десант на островах дельты Днепра.
- Кремль удваивает усилия по возобновлению кампаний по набору добровольцев по всей России и оккупированной Украине.
- Российские больницы продолжают формировать новые медицинские центры в России, пытаясь максимально заполнить переполненные больницы на оккупированных территориях для лечения раненых российских военнослужащих.